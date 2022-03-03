برعاية الدكتور مصطفى مدبولى.. انطلاق نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر بعد غدٍ

أشرف صبحي:

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة وشبابها

نستهدف تخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030

تطلق وزارة الشباب والرياضة بعد غدٍ السبت فاعليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر، الذي يحمل شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتعقد الفاعليات بمقر دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة من 5 لــ 10 مارس الجاري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء بمشاركة 75 مشاركًا من ممثلي نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين، خبراء، كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور أشرف صبحي الحرص الشديد لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية، لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، مشيراً إلى أن رعاية رئيس الوزراء لنموذج المحاكاة لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطًا نوعيًا وتثقيفيا هامًا بشكل، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030، والتعرف على خطط الحكومة والتدريب على كيفية إدارة الحكومة للازمات والتحديات، كذلك ثقل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء باعتبارها من مقومات بناء الانسان، وغرس المسؤولية المجتمعية لمواجهة مشكلات وتحديات المجتمع ،الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وادائها، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا.

تابع صبحي:" نسعي من خلال استراتيجية الوزارة الي إعداد جيل من الشباب لديه القدرة علي طرح الآراء والأفكار والتدريب علي إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي، لتخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030، تماشيا مع إطار منظومة بناء الإنسان المصري".

ومن المقرر أن تمثل 10 حقائب وزارية بالنموذج هي التضامن الاجتماعي، البيئة، الإسكان والمرافق العامة، السياحة والآثار، الموارد المائية والري، النقل والمواصلات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وتشمل الحقائب الوزارية للنموذج تدريب المشاركين علي عددًا من المحاور الرئيسية منها خطة المجلس الأعلى للإعلام لنشر الوعي والتسويق للدولة المصرية، ودوره في تقليل مشاهد العنف والإدمان وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة، واستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسر المصرية، من خلال إحداث برامج للتدريب والتنمية الاجتماعية والشراكات بين الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة لتنمية القرية المصرية "تكافل وكرامة " والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويتناول المحور الثالث خطة وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، فيما يشير المحور الرابع إل استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق العامة نحو تطوير المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتوفير سكن لكل مواطن، وثمار نتاج المشروع القومي للعاصمة الإدارية الجديدة، ويتضمن المحور الخامس خطة وزارة الساحة والإثار في الترويج الداخلي والخارجي للآثار المصرية من خلال نشر الوعي الآثري لترسيخ الولاء والانتماء والفخر بالحضارة المصرية.

ويتناول المحور السادس دور وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تداعيات سد النهضة من خلال رفع كفاءة الترع والتوعية والارشاد المائي واستصلاح الأراضي، والمحور السابع خطة وزارة النقل والمواصلات نحو تطوير الطرق والمحاور الجديدة وتطوير مرافق السكك الحديدية "القطار الكهربائي، المحور الثامن يشمل رؤية وزارة التربية والتعليم في ملف الامتحانات والبرامج المستحدثة للتعليم الجديد وتدريب المعلمين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة، رسم خريطة تطويرية للأبنية التعليمية من خلال توفير مدارس في المناطق الأكثر احتياجا وانتشارا بالسكان .

ويتناول المحور التاسع استراتيجية وزارة الصحة في مواجهة الأزمات في ظل جائحة covid19، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، المحور العاشر والأخير يشمل رؤية وزارة الشباب والرياضة في ترسيم الهوية الوطنية ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف وتنمية المواهب والإبداع لدي النشء والشباب، كذلك استراتيجية الوزارة في الاستثمار الرياضي وجذب الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها علي أرض مصر ومدارس الموهوبين، استحداث برامج للنشء والشباب من خلال استراتيجية مراكز الشباب.