/682993/مدرب-اللياقة-البدنية-منير-قنصوة-يكشف-أسرار-فيلم-العنكبوت

شارك مدرب اللياقة البدنية منير قنصوة في فيلم العنكبوت، بطولة النجم أحمد السقا، كممثل وليس كمدرب لياقة فقط، وتعد هي المرة الأولى التي يقدم فيها دورًا تمثيليًا أمام أحمد السقا، مما يزيد من ترقبه لنزول الفيلم في السينمات.

دوت الخليج يرصد أسرار جديدة في فيلم العنكبت كشفها المدرب منير قنصوة

منير قنصوة يشارك في التمثيل من خلال فيلم العنكبوت

أعرب المدرب منير قنصوة عن سعادته بالمشاركة كممثل في فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا، الذي يعتبره مثله الأعلى، وتجمعهما علاقة معرفة من قبل لتدريبه له، كما قام قنصوة بتدريب عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم ليلى زاهر والشيف علاء الشربيني وغيرهم الكثيرين.

منى زكي تتحدث بالكوري في فيلم العنكبوت

كشف منير قنصوة عن بعض أسرار فيلم العنكبوت، ومن بينها أن الفنانة منى زكي ستتحدث باللغة الكورية بطلاقة خلال أحداث الفيلم، مما جعلها تستعين بمترجة لتعلمها النطق الصحيح لكل الجمل التي سوف تستخدمها في مشاهدها، حيث أن منى زكي تقدم دور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية مع الوفود السياحية، إلى جانب اللغة الإنجليزة التي تتحدثها بطلاقة في العديد من أعمالها السابقة.

ظافر العابدين بشكل جديد في فيلم العنكبوت

كما شوق منير قنصوة الجمهور للشخصية التي سيقدمها ظافر العابدين في فيلم العنكبوت، حيث أنه سينزع ثوب اللطف والرومنسية التي أعتاد الجمهور عليه من ظافر، ليظهر بشخصية شريرة، يتعامل بعنف وقسوة، لما يقوم به من أفعال غير مشروعة تسبب له ولأحمد السقا بطل الفيلم العديد من الصراعات مع المافيا وغيرها من الجهات.

أحمد السقا كما لم يظهر من قبل

لن يكن ظافر العابدين وحده من سيظهر بشكل جديد عليه، ولكن سنرى أحمد السقا أيضًا في دور مختلف، وله تفاصيل مميزة لم نراها على السقا من قبل، حيث أنه سيظهر بتاتو كبير على رقبته على شكل عنكبوت، وأيضًا يركب دراجة هوائية طوال العمل، كما يضع قناعًا أسود في معظم مشاهده في فيلم العنكبوت.

أبطال وقصة فيلم العنكبوت

تدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار من التشويق والأكشن والرومنسية أيضًا، حيث أنه يحكي عن تجار مخدرات يتنافسون في السوق بتصنيع مواد مخدرة جديدة، مما يجعلهم عرضة للمشاكل ما بين تجرا آخرين وهم المافيا، وبين الشرطة التي تعمل على القبض عليهم جميعًا، ويقدم أدوار البطولة في فيلم العنكبوت كل من أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ريم مصطفى، وغيرهم من الفنانين الذين يقدمون باقي أدوار العمل.