/682999/مصرع-وإصابة-23-شخص-بعد-سقوط-شجرة-ضخمة-بسبب-الرياح-الشديدة-بالدقهلية

دوت الخليج

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث الذي وقع أمام دوران قرية منية سندوب مركز المنصورة .

انتقل على الفور لموقع الحادث العميد طارق عبد الهادي مأمور مركز المنصورة وضباط مباحث المركز وسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

سقوط شجرة معمرة

وبالفحص تبين سقوط شجرة معمرة من أحد المشاتل الموجودة على الطريق فجأة على السيارة رقم «د اس 9782» نصف نقل وكانت محملة بعدد من العمال مما أدى إلى تحطم السيارة.

كما انتقلت رحاب المزين رئيسة مركز المنصورة وقيادات المركز ، وانتقلت قيادات المرور وتم رفع الشجرة من على الطريق لإعادة الحركة السير مرة أخري بعد توقف الطريق بسبب الحادث .

اسماء المتوفين والمصابين

وجاءت اسماء المتوفين كالتالي «زينب عيد البديع 55 سنة، وأم الفرح أسعد علي 60 سنة»، بينما أصيب كل من: «سحر شعبان محمد 50 سنة، وخالد إبراهيم المصري 39 سنة، ومحمد عبد الحميد العرابي 63 سنة، وشقيقه أحمد 38 سنة، وأمينة السيد 60 سنة، وهدية فتحي أبو جلال 44 سنة، ومروة فتحي بدين 30 سنة، ووليد محمد سامي إسماعيل 45 سنة، ورضا محمد الشنهاب 30 سنة، وفوز محمد عطية 45 سنة، وشيماء حسن 24 سنة، ورضا هلال بدر 60 سنة، وسعد أسعد عباس العزب 60 سنة، وهانم أو الكمال 65 سنة، وعطيات عثمان طلبة 75 سنة، وسعيدة عيد المعطي طه إبراهيم 55 سنة، شربات القناوي 45 سنة، ومحمد السيد علي إبراهيم 76 سنة ومجهول.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.