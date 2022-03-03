إغلاق ميناء العريش البحرى لزيادة سرعة الرياح

جدة - نرمين السيد - وأعلنت إدارة ميناء العريش البحرى أنه تم إغلاق الميناء فى تمام الساعة الخامسة مساء بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع موج البحر المتوسط وتوقف الحركة الملاحية والصيد داخل الميناء. وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار فى الطقس وزيادة سرعة الرياح منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة. ورفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد على مستوى مديريات المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية وسرعة الرياح.

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