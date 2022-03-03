مصر ضيف شرف المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، اليوم الخميس، بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحى الحكومى والخاص، برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، نيابة عن وزير السياحة والآثار، فى الدورة الـ 45 من المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO، والذى بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 مارس الجارى بالعاصمة المجرية بودابست، والذى تشارك به مصر كضيف شرف.





ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية التى تقام بدولة المجر، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح تم تصميمه على الطراز الفرعونى وتصل مساحته إلى 150م2.

وأوضح ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، أن مشاركة وزارة السياحة والآثار بهذا المعرض تأتى بهدف تعزيز التواجد فى السوق المجرى وجذب السائح المجرى لزيارة المقاصد السياحية المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، كما تشارك وزارتى البيئة والشباب والرياضة فى الجناح المصرى للترويج لمنتجى السياحة البيئية والسياحة الرياضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم مائدة مستديرة للترويج لمنتج السياحة البيئية والمستدامة فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم عددًا من ورش العمل والمحاضرات عن المقصد السياحى المصرى وأنماطه ومنتجاته المتنوعة.

وأوضح أن مصر كضيف الشرف بالمعرض سوف تقدم عدداً من الأنشطة لزائرى المعرض تشمل عروض موسيقية وجوائز لزائرى الجناح المصرى، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفى موسع يعقبه ليلة مصرية. كما تتضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض رسم الحناء والخط العربى وفرقة تقوم بتقديم عروض فنية وموسيقى تعبر عن الفن الشرقى الراقى.

ويشارك بالجناح المصرى تسع جهات حكومية وخاصة تضم شركة مصر للطيران وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، والغوص والأنشطة البحرية، وشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن وزارتى البيئة والشباب والرياضة، واثنين من الشركات السياحية.