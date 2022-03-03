مجتمع رقمى متكامل.. مدبولى يتابع مشروعات قطاع الاتصالات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالى الحالى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل على عاتقه مهمة كبيرة تتمثل فى مساهمته فى إحداث نهضة تنموية بمختلف المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، كما تعمل الدولة على مساندة هذا القطاع الحيوى، سعيًا للوصول إلى مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصرى، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الخطوات التنفيذية التى حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى 2021-2022، فيما يخص المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها وفى مقدمتها، مشروعات بناء "مصر الرقمية"، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمى فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى مجال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية".

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، استعراض أبرزت المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو قطاع الاتصالات خلال الأشهر الماضية من العام المالى الحالى، فضلاً عن برامج التدريب التقنى، حيث تم التنويه إلى أنه يتم العمل حاليا على التوسع فى مجالات التدريب التقنى لتشمل مختلف التخصصات الأكاديمية وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال عدد من المبادرات المهمة فى هذا الشأن.

إلى جانب ذلك تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود وزارة الاتصالات فى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجهات الحكومية، بجانب تهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال ودعم الإبداع، وغيرها من المشروعات الأخرى للوزارة.

كما نوه المتحدث الرسمى إلى أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على مساندة عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، بما يسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.