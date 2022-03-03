أفضل 10 لاعبين فى الدوريات الخمس الكبرى.. محمد صلاح الرابع

كشفت شبكة "هو سكورد" العالمية عن قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى والتي تصدرها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، وتواجد فيها بشكل مميز الفرعون المصري محمد صلاح الذي يقدم مستويات مميزة مع ناديه ليفربول خلال الموسم الحالي.

وأكدت شبكة "هو سكورد" أن ليفاندوفسكي استطاع الحصول على تقييم 8.11 درجة بعد خوض 24 مباراة مع نادي بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي بواقع 2081 دقيقة سجل خلالها 28 هدفاً وصنع هدف وحيد، وإنذارين أصفر.

فيما جاء في المرتبة الثانية النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بتقييم بلغ 7.89 درجة جمعها من 23 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي بواقع 2042 دقيقة استطاع خلالها تسديد 14 هدفاً وصناعة 10 آخرين وحصل على 7 إنذارات صفراء.

وحل ثالثاً اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني بتقييم 7.88 درجة في 13 مباراة خاضها مع ناديه بواقع 1145 دقيقة استطاع خلالها تسجيل 16 هدفاً وصناعة 5 آخرين، والحصول على 3 إنذارات صفراء.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع بين أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بتقييم 7.84 درجة جمعها من 23 مباراة بواقع 2085 دقيقة خاضها الموسم الحالي سجل خلالها 19 هدفاً وسنع 10 أهداف وتلقى انذار أصفر وحيد.

وخامساً حل الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني الذي جاء بتقييم 7.70 درجة جمعها من 23 مباراة بواقع 1890 دقيقة خاضها وسجل خلالها 19 هدفاً وصنع 9 أهداف ولم يحصل على كروت صفراء أو حمراء في الموسم الحالي.

وتواجد البرازيلي فينسيوس جونيور في المركز السادس بقائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بتقييم 7.68 درجة جمعها من 22 مباراة بواقع 1950 دقيقة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 6 أهداف وحصل على 6 إنذارات صفراء.

وسابعاً تواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في القائمة بتقييم 7.66 درجة جمعها من 14 مباراة خاضها بواقع 1253 دقيقة شارك فيها، وسجل خلالها هدفين وصنع 10 ولم يحصل على أية إنذارات.

وفي المركز الثامن جاء جواو كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني بتقييم 7.62 درجة جمعها من 18 مباراة بواقع 1602 دقيقة استطاع خلالها تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 آخرين وتلقى إنذارين.

وحل تاسعاً اللاعب كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيج الألماني بتقييم 7.58 درجة جمعها من اللعب في 22 مباراة بوقاع 1953 دقيقة سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 7 أهداف وحصل على إنذارين.

وعاشراً تواجد جيرارد مورينو لاعب فياريال الاسباني بتقييم 7.57 درجة جمعها من 12 مباراة خاضها بواقع 986 دقيقة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين وحصل على إنذارين خلال الموسم الحالي.