سامي مغاوري يخضع لعملية جراحية مفاجئة.. ونجله يعلق:"ادعوله"

/683002/سامي-مغاوري-يخضع-لعملية-جراحية-مفاجئة-ونجله-يعلقادعوله

أعلن الفنان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري عن دخول والده إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، وطلب من الجمهور الدعاء له بالخروج منها سالمًا ومعافى من مرضه.

دوت الخليج ترصد طلب كريم مغوري الدعاء لوالده بالخروج سالمًا من غرفة العمليات

كريم مغوري:"أدعو لبابا فضلأً وليس أمرًا

وكتب كريم مغوري من خلال حيابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبًا الجمهور الدعاء لوالده الفنان سامي مغوري للخروج من غرفة العمليات معافى، وقال: " من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات.. فضلا وليس أمراً.. اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

تفاعل الفنانين والجمهور مع خبر خضوع سامي مغاوري لعملية جراحية

وتفاعل متابعي الفنان كريم مغاوري على حسابه الرسمي على فيسبوك، بعد نشره خبر خضوع والده لعملية جراحية، وشارك عدد من الفنانين بالدعاء له من خلال التعليقات، فقال الممثل حمادة بركات:"الف سلامة عليه شفاه الله و عافاه"، والمؤلف محمد محمود ياسين كتب:"الف سلامه ع استاذ سامي ربنا يطمنك ويطمنا عليه يا كريم"، ودعا له الفنان محمد محمود وقال:"اللهم اشفه وعافه بحولك وقوتك ياالله"، كما قالت إحدى متابعات كريم وقالت:"ربنا يشفيه يارب ويعفو عنه ويقوم بالف سلامه يارب ويطمنك عليه"، وقال آخر:"ألف مليون سلامه.. ربنا يتم شفاه على ألف خير".

سامي مغاوري في فيلم معالي ماما

من ناحية اخرى، كان قد شارك الفنان سامي مغاوري في دور مميز في فيلم معالي ماما، الذي تم طرحه في السينمات قريبًا، وتم سحب الفيلم من دور العرض سريعًا بسبب قلة الإرادات التي حصدها منذ يوم طرحه إلى اليوم.

يشارك الفنان سامش مغاوري وابنه كريم مغاوري في بطولة فيلم معالي ماما إلى جانب كل من بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، نور قدري، شيماء سف، وهو تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.