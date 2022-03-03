كواليس محادثة محمد أبو جبل مع الزمالك قبل مباراة فيوتشر بالدوري «فيديو»

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كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن موقف محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، من مباراة الفريق السابقة الماضية أمام فيوتشر بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق نادي الزمالك الفوز على فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في الأمس، بلقاء الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تستمر المفاوضات بين مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الدولي المصري محمد أبو جبل، لتجديد عقده مع الفريق.

موقف محمد أبو جبل من مباارة الزمالك وفيوتشر السابقة بالدوري

وقال مصدر من داخل الزمالك: "أبو جبل جيه في المباراة الأخيرة امام فيوتشر، بالدوري وترجي الجهاز الفني بقيادة أسامه نبيه، للمشاركة في اللقاء".

وأضاف: "أبو جبل جيه يتحايل على الزمالك علشان يلعب في ماتش فيوتشر بالدوري، حتى لا يغيب عن صفوف المنتخب الوطني الأول".

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره السنغالي، في الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري، بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

انتهاء وقت التجديد للاعبي الزمالك

انتهى الوقت المحدد الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول التي لم تجدد مع النادي بعد.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن الموعد النهائي للاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق، والذي حدده اليوم الخميس من الثانية عشر ظهراً عتى الثانية مساء.

ويتواجد في قائمة الزمالك 8 لاغبين ينتهي عقدهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، والتي يأتي أشرف بن شرقي على رأسهم، وطارق حامد.

مدرب الزمالك الجديد لخلافة كارتيرون

وكشف مرتضى منصور عن المدير الفني لفريق الزمالك الجديد، وهو تعين البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لنادي النصر السعودي.

وسبق لروي فيتوريا قيادة النصر السعودي في 2019 واستمر حتى 2020، لكن تم فسخ عقده مع الفريق بعد سوء النتائج والخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي.