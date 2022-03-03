/683009/وزارة-التموين-تعلن-جاهزيتها-بشأن-توفير-كافة-السلع-الاستراتيجية-للمواطنين-في-رمضان

تحدث عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عن استعدادت وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك بشأن توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية، موضحا أن الوزارة قامت بعقد اجتماع اليوم من اجل متابعة هذا الملف.

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وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج خط احمر المذاع على قناة الحدث اليوم، موضحا أن المعرض الرئيسي الذي ستقوم الوزارة بتدشينه سوف يبدا يوم 24 مارس وسيكون النموذج الرئيسي لجمهورية مصر العربية، ثم بعد ذلك سيتم انشاء معارض خاصة بكافة المحافظات.

وزارة التموين تعلن جاهزيتها بشأن توفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين في رمضان

ونوه انه يوجد ما يقرب من 6000 فرع من المعرض بالمحافظات، بالاضافة إلى 160 الى 200 شادر، و 200 سيارة متنقلة ستجوب شوارع مصر بها كافة السلع التي يحتاجها المواطن.

وتابع ان الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي امن منذ شهرين خاصة بالدخول في شهر رمضان، منوها ان كل السلع ستكون متوفرة حيث ان الدولة قامت بضخ ما يقرب من50 مليون جنيه قبل أزمة كورونا من اجل التوسع في انشاء المناطق اللوجستية وتوفير المخزون الاستراتيجي.