/683010/رئيس-المنتدى-العربى- الدولة-المصرية-أولت اهتمام-بالشباب-وفتحت-أبواب-للحوار-والنقاش منذ-إطلاق-الرئيس السيسي-عام-۲۰۱٦-للشباب

أكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية الدكتور عبد الهادى القصبى أن الشباب والرياضة دائما وأبدا يشكلان ضلعان أساسيان في تنمية ودعم الوطن، ويتميزان بإعلام متخصص يصاحبهما في نجاحتهما وإخفاقاتهما، وما بين هذا وذاك يجب أن نتمتع وتتحلى بثقافة الاختلاف وثقافة تقبل الفوز والهزيمة.

دوت الخليج

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

ولاشك أن الدولة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قد أولى اهتماما بالغا بالشباب وفتح أبواب للحوار والنقاش مع الشباب وتقديم الدعم لهم جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوفد البرلمانيين العرب برئاسة القصبى بالمركز الأولمبي .

واضاف رئيس المنتدى العربى أنه بدأت خطة الدولة في الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ۲۰۱٦ كعام للشباب، حيث مثل الشباب أقل من 40 عاما حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر، وتبني الدولة سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام ۲۰۱۵ ، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة ۲۰۱۷ ، وعلى مستوى الجهاز الإداري فكانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطة الإصلاح الإداري للدولة وبرنامج عمل الحكومة، هذا إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، واخيرا الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

كما توسعت قاعدة المشاركة الشبابية في الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود أسماء الشباب في حركة نواب المحافظين والمحافظين فاستحوذ الشباب عل ۲۵ حقيبة من بين ۳۹ قيادة تم اختيارهم في حركة المحافظين ۲۰۱۹ من بينهم ۲۳ نائبا للمحافظ ومحافظين من الفئة العمرية الشابة، هذا إلى جانب اعطاء نوع من التمييز النسبي للمرأة والشباب داخل أروقة المجلس التشريعي بشقيه النواب والشيوخ، كما أقر دستور ۲۰۱٤ بخفض سن الترشح للانتخابات المحلية إلى ۲۱ عاما ، وبلغ نسبة الشباب في مجلس النواب ۲۰۱۵ نحو ۹۰ نائبا وزادت إلى ۷۰ نائبا عام ۲۰۲۰، دون سن الخامسة والثلاثين، ونحو 146 نائبا في الفترة ما بين 30 و40 عامل .

وأوضح القصبى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بالقطاعين الشباب والرياضي، وتنمية الموارد والاهتمام بالشباب كركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة الى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال وقد حرصت وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي على تطوير البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضة في مصر وحسن إدارة الأصول التي تمتلكها الوزارة وتطويرها بشكل كبير لضمان استمراريتها بالشكل المناسب وزيادة المهارات الإبداعية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارتي الاستثمار والاتصالات التي من خلاله تتيح برامج للشباب لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال :

1-إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة يشارك فيها كافة فئات المجتمع ۲. توفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق فرص الاستثمار الرياضي. 3. تبني المبادرات الشبابية والرياضية وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني. 4. تحويل مراكز الشباب والمنشات الشبابية والرياضية الي مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع. .5-. دعم مشاركة الشباب في انتخابات مراكز الشباب والمجالس الشعبية المحلية. 6. استخدام الرياضة في تنمية ودعم قيم المواطنة والانتماء بمشاركة كافة فئات المجتمع. 7- ادارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد اضافية للتمويل. 8-,رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وتقديم مزيد من الدعم الأبطال الرياضيين و توفير فرص الاستثمار الرياضي وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

وأوضح القصبى : بالإضافة للعديد من الإنجازات من خلال التركيز على مجموعة من الأهداف ، وذلك على النحو التالي:

1-تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير منظومة متكاملة من المرافق الرياضية ذات التنمية المستدامة 2- التنمية الرياضية للمجتمع المصري من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات. 3- تحسين النمط الصحي. 4. اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم وتعزيز وتطوير أداء المشاركات المصرية في البطولات المحلية والاقليمية والدولية. 5- الإدارة الحكومية وشفافية الأداء في المجال الرياضي والتأهيل والتدريب وتنمية القدرات الرياضية. 6- تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولا للتمويل الذاتي وترشيد الانفاق وتحقيق معدل نمو مرتفع.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر من أكثر الدول إنجازا فى المنشآت الرياضية والدليل أن لدينا أكبر منشأة رياضية فى العاصمة الإدارية على مساحة ٥ مليون متر مربع سوف يتم افتتاحها فى أبريل المقبل وتم تنفيذها خلال عاما لذلك مصر تمتلك أكبر المنشآت الرياضية فى منطقة الشرق الأوسط بناءا على توجيهات الرئيس السيسي الذى يولى اهتماما بقطاع الشباب والرياضة .

وفى ختام الزيارة قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويرافقه وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية فى جولة تفقدية داخل المركز الأوليمبي وزيارة عدد من الصالات الرياضية والالعاب الفردية والجماعية .