مدبولى يعلن إجراءات الحكومة لتخفيف تأثير الأزمة الأوكرانية على مصر

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولى، والشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك، والتى ساهمت فى دعم الاقتصاد، حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك نحو 5.5 مليار دولار، لافتا إلى التعاون الجارى مع البنك الدولى لإعداد إطار الشراكة القطرية للفترة 2022-2026.

كما دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس البنك الدولى للمشاركة فى فعاليات إطلاق إطار الشراكة القطرية فى القاهرة فى يونيو المقبل، وكذلك المشاركة فى منتدى مصر الثانى للتعاون الدولى (ICF) والذى يعقد فى نفس الفترة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى ملف التعاون الخاص بتمويل التنمية 2021/2022 مع البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة بلغت 720 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا التمويل يدعم الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها مصر، والتى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما فى ذلك الاستراتيجية الجارى إعدادها لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استدامة المالية العامة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وهى الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف التعاون الخاص بتمويل سياسات التنمية، مثمنا التعاون بين البنك الدولى والبنك المركزى المصرى فى إطار تحقيق الشمول المالى، وتطوير أسواق رأس المال من خلال دعم توفير التمويل الأخضر، وتعزيز الاستقرار المالى، وتسهيل الوصول إلى التمويل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها القادمة وقيادتها للعمل المناخى العالمى بحياد وشفافية.

وثمن رغبة مجموعة البنك الدولى فى دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة فى إطلاق مبادرات عالمية، واستضافة الأحداث الإقليمية أو المشاركة فى استضافتها، وتوفير الدعم الفنى واللوجستى والاستشارات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، مضيفًا أن مصر ستعلن قريبا تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحديث مساهمات مصر الوطنية.

وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء لمحة عن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وما يستهدفه من عناصر تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، فى إطار مستهدفات ترشيد الإنجاب.

من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولى بالبرامج والجهود التنموية المختلفة التى تتبناها الدولة المصرية، معربا عن سعادته باللقاء الذى جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارة سيادته إلى بروكسل، وما شهده اللقاء من حديث مهم استمع فيه لرؤية الرئيس حول التحديات التى تواجه العالم فى الفترة الحالية، ومقترحات الحل.

كما أثنى مالباس على برنامج التعاون القطرى المزمع توقيعه بين مصر والبنك، وما يتضمنه من جوانب مختلفة تسهم فى تعزيز التعاون الإنمائى، مؤكدا اهتمامه بما ذكره رئيس الوزراء بشأن استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص المصرى، وسبل الإدماج والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأكد رئيس البنك الدولى أن الظروف التى يمر بها العالم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية تحتم العمل على تعزيز التكامل الإقليمى، وزيادة معدلات التبادل التجارى عبر الإقليم.

وردًا على استفسار رئيس البنك الدولى حول تأثير الأزمة على مصر، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح، موضحًا أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبًا لأية أزمات، كما نجحت فى تكوين مخزون استراتيجى من القمح يكفى 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلى الذى سيبدأ توريده اعتبارًا من منتصف أبريل.

وتعليقا على ما ذكره رئيس البنك الدولى بشأن أهمية أن يتم فى مؤتمر المناخ الذى سوف تستضيفه مصر التركيز على مشروعات محددة لتحقيق المستهدفات وعدم الاقتصار على الطموحات، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية الاتفاق على عدد من المشروعات الرائدة فى مجال التكيف المناخى، تمهيدا للإعلان عنها وجذب التمويل اللازم لها، داعية البنك الدولى إلى الإسهام فى تمويل هذه المشروعات حتى نتحول من مرحلة الوعود والطموحات إلى تنفيذ مشروعات محددة تحقق مستهدفات تخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات البنك الدولى فى صياغة مبادرات يتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ Cop27.