انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب - مدينة قباء - شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة )، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05-03-2022 الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 06-03-2022 ولمدة 8 ساعات، نظراً لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800مم / 1000 مم داخل رافع الصعيد .
وأوضحت شركة مياه القاهرة، أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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