سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: نتعاون مع مصر في مجال النقل والسكك الحديدية...

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، إن العلاقات بين القاهرة وسيول شهدت تقدما كبيرا، ونأمل في بناء بعض المصانع الخاصة بالطاقة في أسوان.

وأضاف هونج جين ووك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر من شأنه أن يساهم في حل المشكلات المتعلقة بالمناخ في العالم، مشيرا إلى أن العقد الجديد لكوريا يسعى إلى دعم الاقتصاد المصري الأخضر والبيئة.

وتابع سفير كوريا الجنوبية، أنه سيكون هناك تعاون بين مصر وكوريا في مجال النقل والسكك الحديدية، ومن المتوقع قيام سيول بإنشاء مدينة ذكية في مصر أيضا، مشيرا إلى وجود إمكانية لإنشاء فرعا للجامعة التكنولوجية الكورية، فضلا عن منطقة صناعية حرة كورية في محور قناة السويس.

وأردف هونج جين ووك، أنه تم توفير العديد من اتفاقات التعاون الاقتصادي خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر، ونسعى لوجود استثمار حقيقي في مصر، حتى تصبح القاهرة رائدة في المجالات الاقتصادية والصناعية ونستطيع أن نقول «صنع في مصر وليس في مكان آخر».

واستطرد سفير كوريا الجنوبية: نريد التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا وليس أن تصبح مستهلك فقط، وستنشئ سيول أول مصنع للتابلت في إفريقيا بمصر، حيث تم توقيع عقدا لإمداد كل طالب مصري بهذا النوع من التكنولوجيا: إنها بداية رائعة فيما يخص التعليم.

وأشار هونج جين ووك، إلى أنه بالفعل أنشئت كوريا جامعة تكنولوجية داخل مصر حتى يدرس بها الطلاب المصريين ويستفيدون من العلوم المختلفة، موضحا أن التعاون بين البلدين في مجال التعليم وصل إلى مراحل جيدة من الثقة والاستثمار.