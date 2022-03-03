/683016/مرتضى-منصور-يكشف-موعد-ظهور-المدير-الفني-الجديد-مع-الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد انضمام المدير الفني الجديد للنادي، للفريق، والتي لم يكشف عنه بعد على الرغم من الإستقرار عليه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال فيديو نشره مرتضى منصور، على قناته الرسمية على اليوتيوب: "الحمد لله تم الإستقرار على مدير فني للفريق في القوت الحالي".

وأضاف: "في الوقت الحالي تم الإستقرار على مدرب جديد من وسط أربع أو خمس مدربين، واحنا في الأول والأخر بنشوف الأفضل".

واختتم: "سيكون المدرب الجديد مع الفريق الأحد المقبل بإذن الله، أو في مباراة الزمالك والوداد".

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

بنود عقد يوسف أوباما

ويضم عقد أوباما بندا بمساواته بأي لاعب يتم التعاقد معه أو التجديد له خلال فترة تواجده في الفريق، كما يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن اللاعب من الاحتراف دون العودة للزمالك في حالة سداد الشرط الجزائي.

وبخلاف وجود بند يسمح للاعب بالموافقة علي الإعارة لاي نادي خارجي عقب الموسم الأول من العقد دون موافقة الزمالك.

وكان أوباما قد فوجئ بأن قيمة عقده الذي وقع عليه في عهد اللجنة السابقة والمقدر بـ 12 مليون جنيه، قد تم اعتماده بقيمة مليوني جنيه فقط.