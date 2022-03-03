/683022/إلغاء-حفل-مسلم-على-مسرح-الزمالك-لهذا-السبب

كان مطرب المهرجانات الشعبية الشهير بمسلم، على استعداد لإحياء أولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وذلك في يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري، ولكن انتشرت أنباء منذ قليل أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى.

دوت الخليج يرصد سبب إلغاء حفل مسلم على مسرح الزمالك

وأتى إلغاء حفل مطرب المهرجانات مسلم في مسرح الزمالك بقرار من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المطرب هاني شاكر، وذلك بسبب عدم حصول مسلم على تصريح رسمي من النقابة يسمح له الغناء في اي حفل غنائي داخل مصر.

قرار وقف مطرب المهرجانات مسلم

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في شهر يونيه السابق، قرارًا بإيقاف عددًا من مطربين المهرجانات الشعبية، وكان من ضمنهم عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل في هذا المجال.

وتابعت النقابة في بيانه الرسمي: يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

مسلم واغنيته الشهيرة اتنسيت

ولاقى مسلم شهرة عريمة، بعد طرحه أغنيته التي تحمل اسم «اتنسيت»، التي حققت 190 مليون مشاهدة بعد طرحها في أكتوبر من العام الماضي، وتقول كلماتها: «مبقيتش عارف اعمل ايه حالي مش صعبان عليه يعني دا اللي وصلنا ليه سايبه و عارف ، روحي فيه كل شئ الا الفراق فمتسيبنيش و انا مشتاق عمري ماتخيلت يوم ابعد و اسيب روحي معاك هصدقك و اكدب عينيا دا انت شوفت اجمل ما فيا و مكانش عندي اي نيه انساك و تضيع من بين ايديا».

وتابعت الأغنية: «طال الغياب و هوآك غلآب عشمآن ف ضي عينيك مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه و مش تحت طوعي ، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت و مبين انساك و بين ارجع قلبي .. اتقسم نصين نص مش قادر يخبي و نص رافض تبقي جنبي و منت عارف هبقى وحدي اللي هخسر مرتين مره لما رضيت بعيوبك و مره لما داريت عيونك و انت بتكدب ظنونك .. م البدايه محبتنيش، و مش هزود ف الملام مش هيفرق ف الخصام دا لو عينيك صادفت عينيا امشي .. و ما ترميلي السلام».

واختتم بالمقطع الشهير: «و اتنسيت ، كإني ماجيت و لو حسيت .. هتخسرني و داريت ، ف قلبي مشيت على عيني تغربني».