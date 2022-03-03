/683030/ابنة-شيرين-الفن-بيسلب-الخصوصيه-ومقدرش-على-الاضواء-دلوقتي

تحدثت ميريت ابنة الفنانة القديرة شيرين عن حقيقة عودتها للوسك الفني بعد أن أنجبت ابنها الاول، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، المذاع اليوم الخميس عبر قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد تصريحات ميريت ابنة الفنانة شيرين عن عودتها للفن مرة اخرى

وقالت ميريت خلال برنامج كلام الناس: «حسيت أنه فيه خصوصية ؛لبيت عندي اولا، مش حاسة اني ممكن اقدر ارجع دلوقتي، ومقدرش على الاضواء كتير اوي».

سبب غياب شيرين عن الوسط الفني

وكانت قد تحدث شيرين عن سبب غيباها عن الوسط الفني، فقالت: «رفضت مؤخرا 5 أعمال فنية لاني بخلي بالي على كرامتي واحترام نفسي، والمنتجين بقى عندهم سوء تصرف وماديين، وانا لو في دور عجبني ممكن أعمله ببلاش».

وتابعت: «سبب غيابي عن الوسط الفني اني ببقى عايزة الحلقات كلها قدامي، ودا مش بيبقي لطيف للناس، لأنهم اتعودوا أنهم يعرضوا الجزء بتاع الفنان بس على الواتس اب وانا فنانة قديمة».

اخر أعمال النجمة شيرين

الجدير بالذكر أنه كان آخر ظهور للنجمة شيرين في مسلسل «في بيتنا ربوت»،الذي يدور حول يوسف ويجسده هشام جمال، ينجح يوسف في صنع زومبا التي، ولذيذ ريوبرتات يجسدها عمرو وهبة وشيماء سيف ضمن مشروعه لصناعة الإنسان الآلي، ولكن تنقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة العمل كلا من شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، والراحلة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي، ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وكانت قد شاركت في مسلسل القاهرة كابول أمام الفنان القدير نبيل الحلفاوي في رمضان 2021.

أعمال ميريت ابنة الفنانة شيرين

أما عن ميريت ابنة الفنانة شيرين فكان آخر عمل قدمته بمسلسل بعنوان الرجل العناب عام 2013، من تأليف هشام ماجد، وسيناريو وحوار ولاء شريف، ومن إخراج شادي علي، وضم عددا كبير من الفنانين، من بينهم هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي، يوسف عيد. صلاح عبدالله، وإنجي وجدان.

برنامج كلام الناس

يذاع برنامج كلام الناس في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساء على قناة mbc مصر.