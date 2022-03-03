الأسقفية توفر ترجمة لغة الإشارة فى أسبوع الصلاة لأجل الوحدة (صور)

جدة - نرمين السيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك، اليوم الخميس، لتعلن بدء صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا، وتفتتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام.





بدأت الصلوات بموكب جمع رؤساء وممثلى الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة حيث تقدمه قساوسة الكنيسة الأسقفية، بينما جاء الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للأرثوذكس، والسفير نيكولا هنرى سفير الفاتيكان بمصر، والقس رفعت فكرى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا، والأب دومسكينوس الأزرعى رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس، والأمين العام الحالى لمجلس كنائس مصر، ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة جايين يا آبانا التى تعلن انتظار جموع المسيحيين للمجئ الثانى للمسيح. ويهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمسة طوائف. وقدمت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك. وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس خادمة الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع. وفى نفس السياق، حضر ممثلون عن الطوائف المسيحية الخمس الأعضاء بالإضافة إلى عضوات لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر وهن: مارى يونان رئيسة اللجنة ونورا إدوارد و مارثا مرحبا وأرلت ميشيل.

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