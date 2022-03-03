توجيه مهم من محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء

جدة - نرمين السيد - وأشار حى أول المنتزه فى بيان، اليوم الخميس، إلى إغلاق وتشميع 12 محلاً تجاريًا مخالفًا للإجراءات الوقائية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 10 آلاف جنيه وإزالة حواجز وإشغالات بالطرق، وتيسير حركة المشاه والسيارات، وأسفرت الحملة التى قام بها حى أول العامرية، عن غلق مغسلة وورشة والتحفظ على 13 حالة من الإشغالات.

وقام حى ثان العامرية، بإزالة وإيقاف أعمال بناء مخالف بست مناطق، وتطهير وتعقيم قامت إدارة التطهير بالعمل فى قرية بغداد الوحدة الصحية والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ومكتب البريد بقرية "بغداد" بنطاق الحى.

وأعلن حى ثان المنتزة عن تنظيم قافلتين طبيتين سكانيتين مجانيتين يومى 9 و23 مارس الجارى، لخدمة أهالى منطقتى "العزبة الجديدة" و"الروضة"، بالتعاون مع مديرية الصحة.

وقال رئيس الحى، حسن الجمال، إن القافلتين ستقومان بتقديم كل الخدمات اللازمة من كشف طبى وبيطرى والأدوية مجانًا، واسطوانات بوتاجاز بأسعار مدعمة، والتوعية بأهمية محو الأمية، وحصر أسماء من يردن استخراج بطاقات الرقم القومى من السيدات مجانًا.