برلمانى: الوعي هو السلاح الأهم في محاربة الشائعات والمشككين في إنجازات الدولة

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن النخبة المصرية لها دورًا كبيرًا في مواجهة الشائعات التي تحاول محاربة أي إنجاز تحققه الدولة.
وأضاف محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوعي هو السلاح الأهم في محاربة الشائعات والمشككين في إنجازات الدولة، مشيرًا إلى أن النخبة والمثقفون هم المعنيون بنشر الوعي وتوضيح التحديات التي تواجه الدولة في سبيل تحقيق التنمية ورفاهية المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين معيشة أكثر من نصف الشعب المصري لم يحدث في أي بلد آخر، كما أن ملفات حقوق الإنسان والصحة والتعليم في تطور مستمر.
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