أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، اندهاشه من استقبال الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، حيث أحضرت إسعاد كمية من "المُسليات" للنجم المصري، أبرزها اللب والسوداني والحمص والبطاطا.
وعلق صلاح على ذلك قائلاً: انت متخيلة اني باكل الحاجات دي، بقالي سنين مكلتش لب، وهختار البطاطا أنا باكل البطاطا".
وحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.
وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ويمبلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاح يفضل "البطاطا" للتسلية عن "اللب والسودانى" فى صاحبة السعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.