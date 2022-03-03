إسعاد يونس تحرج محمد صلاح على الهواء:«اتكسفت.. خجول برضو مفيش فايدة»

/683046/إسعاد-يونس-تحرج-محمد-صلاح-على-الهواءاتكسفت-خجول-برضو-مفيش-فايدة

قالت الإعلامية إسعاد يونس خلال لقاءها مع النجم محمد صلاح:" محدش فينا ما حلمش بالفانوس السحري.. انا كنت بحلم اكون اذكى واحده في العالم ولكن لم اكن اعرف ان الحلم سيتحقق أو لا".

وتابعت:" محمد صلا ح حلم وماستناش الجن بتاع المصباح.. حب يبقى شاطر وبقا اشطر واحد في مصر والعالم.. حب يبقى موهوب وبقا اكثر واحد موهوب في مصر بالعالم.. ما احتاجش الجني ولكن اجتاج لقراراته ومهارته .. عشان كده بقا اسمه محمد صلاح. واحرجت اسعاد يونس محمد صلاح بحديثها :" قائلة له اتكسفت.. خجول برضو مفيش فايدة".

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