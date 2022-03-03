/683025/بعد-هجوم-مرتضى-منصور-أحمد-عيد-عبد-الملك-يوجه-السباب-لشخص-مجهول-صور

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، هجوم على شخص مجهول لم يعلن عن اسمه، على صفحته الشخصية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد عيد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "انا مؤدب و محترم غصب عن الي جابك يالا انت فاكرني هخاف منك انت عارف و فاكر اما شلفتلك احترم نفسك انت و اوعي تفتكر اني بخاف من حد و ليك في ابويا مثل و انت عارفه طبعاً و هحط صباعي في عين اي حد يتكلم كلمة عليا و انت اولهم".

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على صفحته: "أنا ليا 30 سنه يا أحمد يا عيد أول مره أضحك، ومتخفش هتمشي مع شريط التسول اللي في قناة الزمالك".

انتهاء وقت التجديد للاعبي الزمالك

انتهى الوقت المحدد الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول التي لم تجدد مع النادي بعد.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن الموعد النهائي للاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق، والذي حدده اليوم الخميس من الثانية عشر ظهراً عتى الثانية مساء.

ويتواجد في قائمة الزمالك 8 لاغبين ينتهي عقدهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، والتي يأتي أشرف بن شرقي على رأسهم، وطارق حامد.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

بنود عقد يوسف أوباما

ويضم عقد أوباما بندا بمساواته بأي لاعب يتم التعاقد معه أو التجديد له خلال فترة تواجده في الفريق، كما يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن اللاعب من الاحتراف دون العودة للزمالك في حالة سداد الشرط الجزائي.

وبخلاف وجود بند يسمح للاعب بالموافقة علي الإعارة لاي نادي خارجي عقب الموسم الأول من العقد دون موافقة الزمالك.

وكان أوباما قد فوجئ بأن قيمة عقده الذي وقع عليه في عهد اللجنة السابقة والمقدر بـ 12 مليون جنيه، قد تم اعتماده بقيمة مليوني جنيه فقط.