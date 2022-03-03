/683033/هل-تحتفظي-بملابس-نازك-السلحدار-جلسة-حوارية-مع-صفية-العمري-بعد-تكريمها-في-الأوبرا

أقيم منذ قليل تكريم الفنانة القديرة صفية العمري في دار الأوبرا المصرية، عن مجمل أعمالها وتاريخها الفني الثري، وقدم لها التكريم المخرج أشرف أبو النجا، وتبع التكريم جلسة حوارية قادتها الإعلامية إنجي علي قدم فيها الحضور أسئلتهم للعمري وأجابت على جميعها.

دوت الخليج ترصد إجابات الفنانة صفية العمري على كل الأسئلة المقدمة لها أثناء تكريمها في دار الأوبرا

ليه مش بتشارك صفية العمري في الأفلام السينما المستقلة

جاء بكورة الاسئلة التي تم طرحها على الفنانة القديرة صفية العمري من قبل الصحفيين الحاضرين تكريمها في درا الأوبرا المصرية كالآتي، "ليه مابتشتغليش في السينما المستقلة؟"، ليأتي جواب العمري:"ايه الفرق بين السينما المستقلة عن باقي الأفلام السينما الأخرىّ".

وأضافت العمري:"أنا قدمت أدوار كتير في أفلام قصيرة وغيرها من الأفلام مع نجوم شباب زي فيلم ألزهيمر مع أحمد الفيشاوي".

أكثر موقف أثر في صفية العمري كإنسانة

قامت إحدى الحاضرين تكريم صفية العمري بإلقاء سؤال عليها، وقالت:"ايه أكتر موقف أثر في صفية العمري كإنسانة في لوكيشن التصوير؟"، فأجابت العمري وقالت:"في كوليس أي عمل أنا باحبس نفسي في الأوضة؛ عشان أذاكر في هدوء، وأرتب أفكاري وملابسي وأكسسوراتي، بأكتب على الباب ممنوع الإقتراب، فببقى بعيدة عن أي إحتكاك مع الآخرين".

هل تحتفظ صفية العمري بملامس دورها في مسلسل ليالي الحلمية؟

طرحت إنجي علي على النجمة صفية العمري سؤالها بخصوص ملابس مسلسل ليالي الحلمية، وهل تحتفظ العمري بها حتى الآن، لإجابت صفية العمري وقالت:"محتفظة بكل الملابس والأكسسوارات الخاصة بنازك السلحدار"

واستكملت صفية العمري إجابتها وقالت:" يعرف التربونات في وقتها وماحدش كان ودا كا إختراعي، لما ذاكرت الشخصية رسمت كل الموديلات اللي لبستها بناءًا على سمات الشخصية وحالتها في كل مشهد".

فأستتردت إنجي علي بسؤال آخر وهو"كيف تدرس صفية العمري أدوارها؟"، قالت العمري:"أنا بذاكر كل أعمالي كويس جدًا، حتى دوري في زقاق المدق أضفت له تفاصيل لم تقدمها العظيمة شادية لما لعبت نفس الدور في السينما، ناتج دراستي للرواية الأصلية"، وخصة العمري بالذكر مشهد خروج "حميدة" من منزلها وسط عيون الجميع في الحارة وهم يرقبونها.