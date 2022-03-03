/683036/المخرج-محمد-عبد-العزيز-يحصل-على-وسام-البحر-المتوسط-من-مهرجان-الإسكندرية-السينمائي

يستعد المخرج الكبير محمد عبد العزيز، لاستلام وسام البحر المتوسط، وذلك وفق قرار إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، وذلك ضمن الدورة 38 التي من المقرر أن تقام في الفترة بين 1 إلى 7 اكتوبر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تكريم محمد عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية السينمائي

ووجه المخرج محمد عبد العزيز الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، ملقي الضوء على على كل مايبذلونه نحو المهرجان وكل الفنانين الذين يشاركون به، حيث يعتبره من أقرب المهرجانات لقلبه.

جوائز المخرج محمد عبد العزيز

الجدير بالذكر أن المخرج محمد عبد العزيز حصد على العديد من الجوائز من الدولة على فيلمه انتبهوا أيها السادة للمؤلف أحمد عبد الوهاب ولأبطال العمل محمود ياسين وحسين فهمي.

وقدم محمد عبد العزيز مشوار سينمائي كبير ملئ بالأعمال الفنية التي أثرت في السينما المصرية بشكل عام كما له وجهة نظر ورؤية مختلفة في إخراج الأعمال بشكل عام، وأوضح الناقد الأمير أباظة أنه يستحق هذا التكريم وبشدة.

أعمال المخرج محمد عبد العزيز

وقدم محمد عبد العزيز عدد من الأعمال الفنية المختلفة بدأها بفيلم صور ممنوعة عام 1972، ثم أخرج أفلام مثل في الصيف لازم نحب عام 1974، وعالم عيال عيال عام 1976، وألف بوسة وبوسة عام 1977، كما تعاون مع عادل إمام في أفلام مثل المحفظة معايا والبعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، وقاتل مقتلش حدوخلي بالك من جيرانك عام 1979.

أما عن أعماله المسرحية فقدم، عدة مسرحيات شهيرة منها شارع محمد علي عام 1991، وعفروتو عام 1999 ومسرحية بهلول في اسطنبول بطولة سمير غانم وإلهام شاهين.

كما قد أفلام مثل القاهرة 30 عام 1966، وأبي فوق الشجرة عام 1969، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971، أتى ذلك خلال فترة عمله كمساعد مخرج.

مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

الجدير بالذكر أنه تقام الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في الفترة بين 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد حضور عدد كبير من النجوم في الوسط الفني وتغطية إعلامية هاربة.