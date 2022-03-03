/683037/قطع-حذائها-وكادت-أن-تسقط-مواقف-محرجة-لصفية-العمري-خلال-ندوة-تكريمها

تعرضت الفنانة صفية العمري، خلال ندوة تكريمها التي أقيمت منذ ساعات قليلة بدار الأوبرا المصرية، لعدد من المواقف المحرجة، رغم تألقها في بداية الندوة.

دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة صفية العمري لموقف محرج خلال ندوة تكريمها

صفية العمري تتعرض لموقف محرج أثناء حفل تكريمها

وكانت من بين هذه المواقف أنها كادت أن تسقط أثناء وقوفها على المسرح، وقُطع حذائها، فظلت واقفة أمام الجميع في خجل، لتقوم هند عاكف بإصلاح الموقف من خلال خلع حذائها لصفية العمري، وظلت هند حافية القدمين باقي الحفل».

تفاصيل تكريم صفية العمري في دار الأوبرا المصرية

هذا وكُرمت الفنانة الكبيرة صفية العمري في دار الأوبرا المصرية، عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني الطويل، وتحدثت خلال الندوة عن دورها في مسلسل "زقاق المدق" من إخراج نور الدمرداش.

وشهد الحفل حضور كلا من الفنان أحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي.

عرض فيلم تسجيلي عن صفية العمري

وعُرض في بداية الندوة فيلم تسجيلي يجمع أهم أعمال ومحطات النجمة صفية العمري خلال تاريجها التمثيلي الطويلة، التي وازنت فيه بين العمل في السينما والدراما، لكي تتميز في الجهتين، وتربح أكبر عدد من الجمهور، بأدائها المميز الراقي، وطلتها الساحرة، وعينيها المميزتين، وتم وصفها في الفيلم بـ"ساحرة الدراما العربية"، وصاحبة الفيلم التسجيلي موسيقى أغنية جفنه علم الغزل، هادئة لعرض كل مشاهدها المميزة وأعمالها البارزة في الدراما والسينما المصرية، وتقدم الفيلم بصوت الفنان محمود قابيل كخلفية.

ابرز المعلومات حول الفنانة صفية العمري

صفية العمري ممثلة مصرية ولدت بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في 20 يناير من عام 1949، باسم صافية مصطفى محمد العمري، لأسرة تتكون من 6 شقيقات، ودرست في طفولتها رقص البالية والعزف على الكمان، وتخرجت من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وأتقنت اللغة الروسية.

ولدت وتربت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ثم انتقلت الي القاهرة لظروف عملها. وسفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. تخرجت من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية. إكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.