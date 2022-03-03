/683039/مرتضى-منصور-يكشف-سبب-غياب-خماسي-الزمالك-عن-جلسة-التجديد

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف التجديدات للاعبين، حيث كان من المفترض أن تتم جلسة اليوم للتجديد للاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: " طارق حامد تحدث معي وقال هاجي بالليل وهوقع العقد، عشان في أنا في البرنامج التأهيلي".

وعن محمد أبو جبل أكد أنه قال له مستني أخويا يجي من أسيوط، عشان نقعد ونجدد.

وأكد أن حازم إمام جيه النادي هو ووالده وسيكون هناك جلسة اخرى للتجديد معه.

وأردف: "عمر السعيد معندوش مشكلة وعايز يجدد وقال هيجي بليل، ورزاق سيسية مستنيين نشوف حد بيتكلم فرنساوي عشان يترجمله العقد عشان محدش فاهمه

وأختتم قائلاً: " أشرف بن شرقي تحدث معي وقال لي هتصل بـ أخويا ونتفق وهاجي أجدد".

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن موقف محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، من مباراة الفريق السابقة الماضية أمام فيوتشر بالدوري.

حقق نادي الزمالك الفوز على فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في الأمس، بلقاء الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تستمر المفاوضات بين مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الدولي المصري محمد أبو جبل، لتجديد عقده مع الفريق.

موقف محمد أبو جبل من مباارة الزمالك وفيوتشر السابقة بالدوري

وقال مصدر من داخل الزمالك: "أبو جبل جيه في المباراة الأخيرة امام فيوتشر، بالدوري وترجي الجهاز الفني بقيادة أسامه نبيه، للمشاركة في اللقاء".

وأضاف: "أبو جبل جيه يتحايل على الزمالك علشان يلعب في ماتش فيوتشر بالدوري، حتى لا يغيب عن صفوف المنتخب الوطني الأول".

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره السنغالي، في الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري، بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

انتهاء وقت التجديد للاعبي الزمالك

انتهى الوقت المحدد الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول التي لم تجدد مع النادي بعد.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن الموعد النهائي للاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق، والذي حدده اليوم الخميس من الثانية عشر ظهراً عتى الثانية مساء.