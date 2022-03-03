/683042/محمد-صلاح-لـ-إسعاد-يونس-السؤال-اختلفت-إجابته-دلوقتي-مع-المصريين-عن-إمتلاك-أفضل-لاعب

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن سقف طموحات المصرين في القوت الحالي ومن 10 سنين في السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

وقال محمد صلاح: "هدفي في الحياة أن أعمل حاجه معينه، أو أغير من فكر وسقف طموحات شباب بلدنا".

وأضاف: "أنا لو مت دلوقتي هكون مرتاح، علشان وصلت لحلمي وحققته الحمد لله".

وواصل: "لو سئلت حد في السابق من عشر سنين ان ممكن يكون أفضل لاعب في العالم من مصر مش هيسدق".

واختتم: "دلوقتي لو سأل أي حد نفس السئوال هيكون ليه لا عادي".

مرتضى منصور يكشف موعد ظهور المدير الفني الجديد مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد انضمام المدير الفني الجديد للنادي، للفريق، والتي لم يكشف عنه بعد على الرغم من الإستقرار عليه.

وجاء ذلك خلال فيديو نشره مرتضى منصور، على قناته الرسمية على اليوتيوب: "الحمد لله تم الإستقرار على مدير فني للفريق في القوت الحالي".

وأضاف: "في الوقت الحالي تم الإستقرار على مدرب جديد من وسط أربع أو خمس مدربين، واحنا في الأول والأخر بنشوف الأفضل".

واختتم: "سيكون المدرب الجديد مع الفريق الأحد المقبل بإذن الله، أو في مباراة الزمالك والوداد".

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.