عاجل.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية جديدة (طقس 6 أيام بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، حيث تسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة خلال ساعات النهار، و10 ليلا.

وتوقع خبراء الأرصاد تحسن الطقس بدءا من يوم السبت الموافق 5 مارس، حيث يشهد الطقس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح وشمال الصعيد، دافئ على مدينة شرم الشيخ ومحافظات قنا وأسوان وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن الطقس خلال الأسبوع القادم تحدث فيه بعض التقلبات المناخية، بدءا من يوم الأحد الموافق 6 مارس حيث تنشط الرياح التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ووسط سيناء والإسكندرية ومطروح، والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومحافظات شمال الصعيد.

وترتفع درجة الحرارة فى محافظات القاهرة والوجه البحرى يوم السبت القادم لتسجل 23 درجة فى ساعات النهار، و13 خلال ساعات الليل.

توقعات الطقس غدا الجمعة 4 مارس 2022

تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والإسكندرية ومطروح ومحافظات الوجه البحرى.

وحذرت الأرصاد من القيادة بسرعة زائدة على الطرق الزراعية أو السريعة أو القريبة من المسطحات المائية.

وناشدت قائدى السيارات الالتزام بقواعد المرور والقيادة بسرعة منخفضة منعا لوقوع حوادث مرورية وحرصا على سلامة الجميع.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 20 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 12

جنوب سيناء 23 والصغرى 14

شمال الصعيد 21 والصغرى 7

جنوب الصعيد 27 والصغرى 11

رياح مثيرة للأتربة بالكويت - صورة أرشيفية

توقعات الطقس يوم السبت 5 مارس 2022

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح،على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والاسكندرية ومطروح، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى ترتفع درجات الحرارة لتسجل 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجات ليلا.

تصل درجات الحرارة فى محافظات السواحل الشمالية 22 نهارا وتسجل ليلا 14 درجة مئوية.

تسجل جنوب سيناء 26 نهارا وليلا 16.

تصل درجات الحرارة فى محافظات شمال الصعيد نهارا 25 أما ليلا تنخفض لتسجل 14 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة فى جنوب الصعيد لتسجل نهارا 32 فى ساعات النهار و16 ليلا.

توقعات الطقس يوم الأحد 6 مارس 2022

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد أصحاب الأمراض الصدرية عدم الخروج إلى الشارع إلا الضرورة القصوى، وارتداء الكمامات أثناء خروجهم إلى الشارع.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 26 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 16

شمال الصعيد 27 والصغرى 13

جنوب الصعيد 33 والصغرى 16

"الشمس الصغيرة" وامشير يواصلان ضرب الاسكندرية والساحل الشمالى: "أمطار ورياح وموجة باردة" (صور) - صورة أرشيفية

حالة الطقس يوم الاثنين 7 مارس والثلاثاء 8 مارس 2022

تنتشر الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والاسكندرية ومطروح ومحافظات الوجه البحرى.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين والثلاثاء كما يلى:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى العظمى 21 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 11

جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 16

حالة الطقس يوم الأربعاء 9 مارس 2022

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وتتكون الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء ومحافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء كما يلى:

القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 10

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11

جنوب الصعيد 33 والصغرى 16