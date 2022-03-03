وكيل الأزهر يؤكد عمق العلاقات بين مصر وبنجلاديش

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى عمق العلاقات بين مصر وبنجلاديش، وأن الأزهر يولى اهتماما كبيرا بطلاب بنجلاديش، وذلك من خلال المنح الدراسية فى المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية كافة.





كما أكد الضوينى خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، وزير الشؤون الخارجية ببنجلاديش شهريار علم، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجال الدعوى والتعليمى، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قد وجه بمضاعفة عدد المنح المخصصة لطلاب بنجلاديش؛ نظرا لأهميتهم ودورهم كسفراء للأزهر فى بلادهم.

وأوضح أن الأزهر أنشأ مرصدا باللغات الأجنبية بهدف المتابعة الإلكترونية لكافة المفاهيم الخاطئة والأفكار المتطرفة، والرد عليها وتفنيدها بـ 14 لغة بما يتفق مع المنهج الأزهرى، مضيفا أن الأزهر أنشأ أيضا مركزا للفتوى الإلكترونية للرد على كافة الفتاوى الواردة له من حول العالم حول مختلف القضايا.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية ببنجلاديش عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ودعمه الدائم لطلاب بنجلاديش، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من المنهج الأزهرى الوسطى، وإعداد البرامج المناسبة لتدريب أئمة بنجلاديش، متمنيًا تضافر الجهود العلمية مع الأزهر، مؤكدا أن الأزهر صرح إسلامى كبير وصاحب فضلٍ على كل بلاد العالم الإسلامى.