منجم أحلام مصر .. محطة كهرباء العاصمة الإدارية تعادل ضعف إنتاج السد...

قال المهندس رأفت عبد العزيز، مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، إنها إحدى محطات سيمنز العملاقة بقدرة 4800 ميجا وات، أي ما يعادل ضعف إنتاج السد العالي من الكهرباء.
وأضاف رأفت عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن المحطة هى الأحدث من حيث نظام التشغيل والأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث قدرات التوليد.
وأردف مدير محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، أنها تتمتع بأكبر مولد كهرباء في مصر، ويمكن من خلالها تصدير الكهرباء إلى الخارج كما أنها سيكون لها دورًا كبيرًا في الربط الكهربائي مع أوروبا وتحقيق تطلعات مصر في مجال الطاقة.
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