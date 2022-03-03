"نقابة الإعلاميين" تعلن التقدم ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطيه

أكدت نقابة الإعلاميين، أنها ستتخذ الاجراءات القانونيه ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدا الأخطاء الفادحه التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطية، مضيفا أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسميه للنقابة وتدعو الجميع إلى مشاهدته. وتابعت:"وهذا يعتبر غيض من فيض التحاوزات المهنيه والاخلاقيه بحق المجتمع والمشاهدين"، مؤكدة أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين . وأضافت النقابه أنها ستسمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلاميه التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية ووالتي تعتبر نفسها صاحبة رساله مهما كلفنا هذا .

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