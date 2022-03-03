/683047/غدا-والدة-آسر-باين-ضيفة-على-برنامج-معكم-منى-الشاذلي

يشهد برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc غدا الجمعة، حلقة مليئة بالاحداث المشوقة، من خلال استضافة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة الشابة ياسمينا العبد التي تشارك في مسلسل بريطاني، ووالدة الفنان آسر ياسين، منى الدغيدي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة منى الشاذلي في مساء غدا الجمعة

وتبدأ الحلقة بحديث الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن مشوارها الفني وتفاصيل مشاركتها في مسلسل إيطالي من المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، ومسيرتها بين الغناء والتمثيل.

والدة آسر ياسين في برنامج معكم

أما عن منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، فستتحدث في الفترة الثانية عن كتابها الجديد الذي يحمل عنوان «نونة وحكاويها»، التي اهدته لنجلها آسر ياسين وزوجته.

كتاب منى الدغيدي نونا وحكاويها

وكانت قد أصدرت الكاتبة منى الدغيدي، كتابها الأول الذي يحمل اسم «نوني وحكاويها»، بالتعاون مع الدار اللبنانية المصرية، التي أهدته لعائلتها على رأسهم الفنان آسر ياسين وزوجته.

نص بيان منى الدغيدي

أهدي كتابي الأول إلى:

• الست ملوكة مامتي والحكيم مصطفى الدغيدي اللي اتربيت على إيديهم، واتعجنت بكل موروثاتهم.

• الست عطوفة حماتي وجدو فؤاد حمايا العزيز اللي ربوا المحترم اللي حبيته.

• أشرف ياسين توأم الروح الأصيل.

• دوحـة أخويا الشهير بممدوح الدغيدي طبيب الأطفال المتصيت، وروح ميساء الدغيدي أختي رحمة الله عليها وإحسانه.

• أخويا وصديقي اللي ربنا جعله سبب سعدي وهنايا.. أسامة ياسين.

• بناتـي وأولادي حبات القلب.. كنزي عبد الله وأميرة موسى وأسر وإسلام أشرف ياسين.

• العيال أحفادي اللذاذ العزاز اسم الله حاميهم وحافظهم وحارسهم وكافيهـم هما وأهاليهم.. طاهر ونـوح وأمين ودليلة وزين اللي مطلعين عيني وباموت في دباديب رجليهم.

• أستاذ دكتـور أحمد حمزة ابن خالتي العزيز وكبيرنا وزوجته أستاذ دكتور سامية سعد.

• أمنية هيبة بنت خالتي وصديقة الطفولة والعمر كله.

• بناتي وخليفاتي في الملاعب نشـوى وفرح ممدوح الدغيدي فخر عيلة الدغيدي.

• روح المهندس إبراهيـم أبـو العش وزوجته المهندسة نجلاء يوسف متعها الله بالصحة والعافية شاكرة أفضالهم في أيام الغربة.

• كل أهلي وناسي اللي أفتخر بانتسابي ليهم.

• الأخت الكبيرة مقاما ناني نصير الريسـة الحكيمة لنادي القصة القصيرة وكل عضوات وأعضاء نادينا المفتخر.

• شلة أمهات التايكوندو.. سهير عـزام، نیهال عفت شاهين، إيمان العقاد، عزة النمر، راجية شلبي، أبيه الدفراوي، نجلاء موسى ودولت بكري.

• أولادي أصحاب وزمايل أولادي وزوجاتهم وعيالهم كمان.

• شلة بنات مصر برضه نفر نفر.

• دکتور آندريا لوجوفيسكي الأوكراني والدكتور أحمد الحداد اللي ربنا كتب لي حياة جديدة على إيديهم.

• صديقاتي وأصدقائي الفيسبوكيين اللي «حرضوني» وقالوا لي «يا نوني لازم تحطي الحكاوي دي في كتاب».. وأنا ما صدقت.

• ابنتي العزيزة نورا رشـاد مدير النشر في الدار المصرية اللبنانية اللي اكتشفتني.

• إلى كل العاملين في «المصرية اللبنانية» اللي شاركوا وساهموا في نشر حكاياتي اللوذعية. وعلى رأسهم الأستاذ محمـد طنطاوي والأستاذ أحمد سعيد والأستاذة مروة عبد الفتاح.

• الفنان الألمعي أحمـد عـاطـف مجاهـد مصمم غلاف كتابي الأول.

• وأخيرا.. إلـى كـل مـن مـر بحياتـي وعـلـم عـلامـة حـلـوة وأثَّر وأثرى.