/683049/محمد-صلاح--بعد-شهرين-من-إحترافي-كنت-عايز-أرجع-مصر

كشف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن الصعوبات التي واجهته في الفترة الأولى من إحترافه بأوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جماهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

وقال: "معاناتي في البداية بعد خروجي من المقاولون لسويسرا، اللغة وبعدها بشهرين، قعدت مع نفسي كنت عايز أرجع مصر".

وأضاف: " ساعدت نفسي بالمشاهدة على فيديوهات تنمية بشرية، وأخت الحجات اللي تشجعني من محترفينا في الخرج".

محمد صلاح لـ إسعاد يونس: السؤال اختلفت إجابته دلوقتي مع المصريين عن إمتلاك أفضل لاعب

وقال محمد صلاح: "هدفي في الحياة أن أعمل حاجه معينه، أو أغير من فكر وسقف طموحات شباب بلدنا".

وأضاف: "أنا لو مت دلوقتي هكون مرتاح، علشان وصلت لحلمي وحققته الحمد لله".

وواصل: "لو سئلت حد في السابق من عشر سنين ان ممكن يكون أفضل لاعب في العالم من مصر مش هيسدق".

واختتم: "دلوقتي لو سأل أي حد نفس السئوال هيكون ليه لا عادي".

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.