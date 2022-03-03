/683051/رئيس-الشيوخ-يؤكد-حرص-مصر-الشديد-على دعم-علاقاتها-مع-جميع-الدول-الإفريقية بينها-دولة-بوروندى
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على حرص مصر الشديد على المضي بخطوات حثيثة من أجل دعم علاقاتها مع جميع الدول الإفريقية عامة ومن بينها دولة بوروندى.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بنظيره البورندي ايمانويل سينزوهاجيرا، على هامش اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.
وخلال اللقاء ، أكد" عبد الرازق " على عمق الروابط التاريخية التى تجمع البلدين الأمر الذى له انعكاساته المتمثلة على رسوخ العلاقات المصرية البوروندية فى كافة المجالات، خاصة على المستوى البرلمانى، مؤكدا على أن مجلس الشيوخ المصري يرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع نظيره البوروندى، وكذا تبادل الدعم على مستوى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ البورندي على رغبة بلاده فى تقوية العلاقات المصرية البورندية على كافة المستويات خاصة البرلمانية منها ، معربا عن تقديره وثقته فى القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دفع جهود التكامل الإفريقى فى جميع أنحاء القارة.
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