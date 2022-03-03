رامي صبري: شيرين عبد الوهاب من أعظم الاصوات

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خرج الآن الفنان رامي صبري لجمهوره ومحبيه، في برنامج معكم منى الشاذلي المُذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، ليقدما حديث عن تفاصيل رامي صبري الفنية والشخصية، خاصةً بعد نجاح أغنيته الأخيرة "مع نفسي".

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل إستضافة رامي صبري مع منى الشاذلي الليلة على قناة cbc

رامي صبري يعني حياتي مش تمام في برنامج معكم منى الشاذلي

دخل الفنان رامي صبري إلى أستوديو برنامج معكم منى الشاذلي بأغنية حياتي مش تمام التي حققت نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، و توزيع موسيقى جلال الحمداوي، مكساج وماستر جلال الحمداوي.

وهنأته بعدها الإعلامية منى الشاذلي بنجاح أغنيته الجديدة مع نفسي، وقام الفنان رامي صبري بأدائها أمام الجمهور بكل إحساس وتأثر بكلماتها، وهي ألحان وكلمات عزيز الشافعي أيضًا، توزيع أسامة الهندي، وحققت من وقت صدورها إلى اليوم أكثر من 2 مليون مشاهدة على الصفحة الرسمية لرامي صبري على موقع الفيديوهات يوتيوب.

قال رامي صبري:"ميلي للمزيكا واضح عليا من وانا في سن 4 سنين"

تحدث المطرب رامي صبري عن دراسته الغناء في المعهد العالي للموسيقى العربية، وقال:"أنا ميلي للمزيكا كان باين عليا من وانا 4 سنين"، وعندما لاحظ والديه حبه للموسيقى وصوته الجميل، قرروا نزولهم لمصر والتقديم له في المعهد للتخصص في الموسيقى والغناء، حيث أن رامي ولد وعاش سنواته الأولى في إحدى الدول العربية الشقيقة.

رامي صبري يتحدث عن رأيه في صوت شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد

صرح النجم رامي صبري عن رأيه في صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان أحمد سعد منذ شبابها، حيث أنهما كانوا زملائه في المعهد العالي للموسيقى العربية، وكان يسبقهما بدفعتين، وقال:"كنت شايفهم من أهم الأصوات في المعهد"، وتحدث عن صداقتهم وقدر المحبة التي كان يكنها لهما، خاصة شيرين التي كانت الأقرب لقلبه.

وقدم رامي صبري على آلة الجيتار ألحان أغنية كان قد قدمها للفنانة شيرين التي بعدما أصبح مشهورة، أشار رامي أن معظم أغانيه الحالية من ألحانه.