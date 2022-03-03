بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء وجامعة مصر للعلوم فى مجال تكنولوجيا الأقمار

جدة - نرمين السيد - شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، والدكتورأشرف حيدر غالب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورعبد القادر عبدالكريم إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الجودة، والدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة ووكلاء كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع و لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة متميزة من المعيدين وعدد من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى للوكالة، أن هذا التعاون يأتى فى إطار نشر وتعميق علوم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مختلف الجامعات المصرية لتوسيع وتعميق نظام المعرفة التكنولوجية للأنظمة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات عالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التعاون يستهدف كذلك خلق روابط فريدة بين الطلاب وأساتذتهم إلى جانب خبراء وكالة الفضاء المصرية لفهم طبيعة تصميم وتصنيع وتشغيل نظم الأقمار الصناعية.

وأوضح أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجهتين يدخل فى إطار نشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء فى الجامعات والمدارس والمجتمع، لتتسع دائرة دعم النخبة العلمية المتخصصة مع دعم المجتمع لمزيد من التشجيع والتطويرلأنشطة الفضاء فى مصر.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة بحجم الإنجازات المعملية والتكنولوجية التى تخص منظومة العمل فى تكنولوجيا الفضاء، وأيضا الجهد المبذول من منظومة الأقمار التعليمية لطلاب الجامعات المصرية، دون تفرقة بين الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة.

وأشار إلى امتلاك وكالة الفضاء المصرية أحدث وسائل تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا ان التعاون اليوم يعتبر بمثابة استثمار كبير لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقام نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدكتور محمد خليل باصطحاب مسئولى الجامعة فى جولة واسعة بمبنى مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية وهو يعد المركز الأول من حيث امكانياته ووسائل اختبار الأقمار الصناعية فى شمال إفريقيا بالاضافة الى معامل اختبار أنظمة الأقمار الصناعية الأخرى بالوكالة.

وعقب ذلك، دار حوار مطول بين وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبين الرئيس التنفيذى للوكالة وقيادات الوكالة حول مجالات التعاون التى يمكن البناء عليها طبقاً للبروتوكول الموقع ومنها على سبيل المثال دعم وكالة الفضاء المصرية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تأسيس مركز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة، وإقامة تدريب صيفى مشترك فى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى فترة الصيف لطلاب الجامعة من كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب، كما تم بحث تنفيذ مشروع بحثى يشترك فيه فريق عمل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع فريق عمل من وكالة الفضاء المصرية.

وفى هذا الإطار، أعرب الدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة عن استعداد الجامعة على لاستقبال طلاب من الجامعات المحيطة والتى تماثل ظروف الدراسة فيها نفس ظروف جامعة مصر للاشتراك فى التدريب الصيفى الذى يمكن إقامته بالجامعة.

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جدير بالذكر أن وكالة الفضاء المصرية تختص بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجيا والبحثية والتصنيعية والبشرية فى هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية‎.