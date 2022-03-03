جائزة مصر للتميز الحكومى تنتهى من تأهيل مقيمى التميز بالهيئة القومية للبريد

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمى التميز الداخلى بالهيئة القومية للبريد؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التى أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التى أعلنها فى الحفل الختامى للدورة الثانية للجائزة.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريح بهذه المناسبة إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجهات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يأتى انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى على تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، والتى تهدف فى النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسى فى جميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتى ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومى فى الدورات القادمة.

وأضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية يهدف للعمل على تعميق ثقافة التميز بداخل بالهيئة ومكاتب البريد، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة والتى تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل فى جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى قد عقدت عددا من الدورات التدريبية لإعداد وتأهيل فرق تقييم الجوائز الداخلية التى شكلتها الهيئة القومية للبريد، وذلك للبدء فى عملية التقييم، حيث تضمنت الدورات الاطلاع على آليات التقييم للجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الهيئة فى رحلة التقييم، والذى سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى والهيئة لإدارة عمليات الجوائز الداخلية، كما تم التأكيد على أن الجائزة ستدعم الهيئة فى رحلتها نحو التميز الداخلى، من أجل تعميق هذه الثقافة، وخلق روح التنافسية، والمساهمة فى تحقيق الشفافية والنزاهة.