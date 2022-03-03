ورش عمل لربط ذوى الهمم بسوق العمل بهندسة طنطا ضمن مبادرة قادرون باختلاف

وأكد الدكتور محمود ذكى على مواصلة فاعليات المبادرة بكليات الجامعة لدعم ورعاية الطلاب ذوى الهمم وتوفير كافة الخدمات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كافة سبل الرعاية والحماية والاهتمام لهم وتمكينهم فى ظل الجمهورية الجديدة.
بدوره، أوضح الدكتور حمدى شعبان أنه تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" فى جميع كليات الجامعة من خلال 4 محاور رئيسية؛ وهى: التنمية وبناء الشخصية والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادى، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.
وأضاف أنه يتم تدريب الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بمركز التطوير المهنى بالكلية من خلال عمل ورش عمل لهم لدمجهم مع الطلاب العادين والحصول على شهادات معتمدة من المركز ومعتمدة من الجامعة الأمريكية وربطهم بسوق العمل.
وأشاد الدكتور أحمد نصر، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، بإطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور محمود ذكى لدعم ورعاية ذوى الهمم على النحو الذى يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وإدماجهم فى المجتمع.
يذكر أن فاعليات المبادرة أقيمت تحت إشراف الدكتور أيمن بكرى وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع، ومتابعة أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بجامعة طنطا، وتضم الدكتورة رانيا الكيلانى مدير مركز الخدمات المجتمعية، والدكتور محمد زين العابدين مريكب مدير مركز رعاية ذوى الهمم بكلية الآداب، والدكتور محمد الحضرى مدير المركز الرئيسى للتطوير المستدام، وبحضور الدكتور أحمد أبو السعادات مدير مركز التطوير المهنى، وأحمد السمرى المدير المالى لدار الضيافة.
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