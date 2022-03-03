محمد صلاح: كان نفسى فى ولد وبعد ما جالى بنتين ما بقاش فارق معايا حاجة.. فيديو

كشف محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ليفربول الانجليزى، عن حلمه بأن يرزق بولد والذى راوده منذ الصغر، وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة دي إم سي: أحياناً أفضل ألا ألوم مكة أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي، وكيان تأخذ صفات مكة وتزود عليها، وربنا يستر عليا، وطول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة".

أضاف صلاح:" مكة تطلع زي ما هي عايزة ماليش اني أتحكم في حياتها وأحكم عليها، وطوال عمري أحاول التأقلم مع أي بلد أروحها، لكي تنجح يجب أن تتأقلم وفهمت حياة الانجليز بنسبة كبيرة، والشعب الانجليزي مؤدب جداً".

تابع:" مكة لديها طاقة جيدة ومبتحبش تنام وعايزة تلعب طول الوقت، وشخصية مكة قوية وعنيدة ولما بتحب تاخد حاجة مبتسكتش لغاية ما تاخدها، وهذا يوضح لي أنها لو لديها هدف في المستقبل ستحققه".

أكمل:"مكة فيها من صفات ماجي أكثر مني، وماجي هادية لكن لما بتتجنن بتجنن، ولكنها ما بيفرقش معاها أي شائعات علي، ولكن مع مكة بتتخانق كتير وتنتظر مني رد فعل معين إني أزعق لمكة في بعض المواقف، ولكن مكة بمجرد ما تنظر إلي كأنها بتقولي "انت معايا"، وبسكت ومقدرش أخد موقف، لكن ممكن بعد ذلك أروح أتحدث معها في أي موقف أخطأت فيه التصرف وأحياناً أفضل ألا ألوم مكة أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".