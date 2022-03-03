/683058/بسبب-أدائها-المتألق-انهيار-والدة-المتسابقة-رحمة-ضاحي-بالبكاء-في-الدوم

بدأت منذ قليل الحلقة الخامسة من برنامج «الدوم»، المذاع عبر قناة on، وبدأت المرحلة الثانية بفقرة استعراضية من المواهب المقدمة إلى البرنامج، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من القناة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

دوت الخليج يرصد بكاء والدة رحمة ضاحي بعد أدائها المتميز في برنامج الدوم

وشهدت الحلقة الخامس، تألق الموهبة الشابة رحمة ضاحي بأغنية «إن كنت ناسي افكرك»، للمطربة هدى سلطان، وانبهرت لجنة التحكيم بأدئها المتألق وصوتها الرائع الذي اهتز له مسرح الدوم بتصفيق الجمهور.

بكاء والدة رحمة ضاحي وتعليقات لجنة تحكيم الدوم على أدائها

وحازت المتسابقة رحمة ضاحي على تعليقات وإشادات ايجابية من لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، عكست انبهارهم بأدئها، فقالت لها ليلى علوي: «أدئك ممتاز وصوتك تحفة»، بينما قال لها المايسترو نادر عباسي: «فنانة جميلة وصوت جميل»، كل هذا في وسط انهيار والدتها من البكاء.

بداية برنامج الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

برنامج الدوم

ويشار إلى أن برنامج "الدوم" حظى في الحلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.