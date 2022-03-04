مساعد وزير الخارجية يبحث فى جيبوتى سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، عددًا من المسؤولين فى إطار زيارته الحالية إلى جيبوتى على رأس وفد من ممثلى عدد من الوزارات والهيئات وشركات القطاع الخاص المصرية، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق أواصر العلاقات بين البلدّين فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية وغيرها.





واستقبل وزير الخارجية الجيبوتى مساعد وزير الخارجية المصرى والوفد المرافق، بحضور حسام رضا سفير مصر فى جيبوتى، حيث أكد الوزير الجيبوتى على اهتمام الرئيس عمر حسن جيله بمتابعة نتائج زيارة الوفد المصرى وإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته للقاهرة، خاصة البدء فى تنفيذ الطريق الرئيسى بطول 120 كم، وبدء تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتى بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، فضلًا عن وضع الترتيبات النهائية لاستغلال الشركات المصرية للمنطقة اللوجستية التى تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لمصر.

والتقى مساعد وزير الخارجية المصرى وزير الأوقاف الجيبوتى لبحث التعاون مع الأزهر الشريف، وزيادة عدد المنح المقدمة للدعاة والوعاظ من جيبوتى، وتشغيل معهد الوسطية تحت إشراف الازهر لتدريس العلوم الدينية والشريعة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة فى هذا الشأن.

وفى إطار دعم التعاون الاقتصادى والتجارى، التقى الوفد مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بميناء جيبوتى ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس سلطة الطيران المدنى، كما قام الوفد بلقاءات فى وزارة التعليم والتعليم العالى وشركة "إير جيبوتى" والبنك المركزى وغيرها من الهيئات الجيبوتية.

وفى نهاية الزيارة، زار الوفد مقر بنك مصر "تحت التأسيس" فى جيبوتى، حيث شارك فى الاحتفال بوضع اللافتة على واجهة المبنى، إيذاناً بقرب تشغيل الفرع المتوقع له خلال الربع الثالث من العام الجارى.