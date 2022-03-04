محافظ جنوب سيناء: مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يسهل من أداء الخدمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة إن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يعد نموذجا لمبنى حكومى متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين، حيث تم تصميمه وفقا لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وهو صرح من الصروح الكبرى التى تجرى على أرض شرم الشيخ.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية للمبنى الخدمى الملحق بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، فى إطار الجولات الميدانية اليومية؛ للوقوف على الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارية بشرم الشيخ، استعدادا لاستضافة مؤتمر التغير المناخى أواخر نوفمبر 2022. وشدد المحافظ- خلال جولته التفقدية- على تكثيف العمل والانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، موضحا أن المبنى يشمل 11 غرفة فندقية، ومخازن وأرشيفا ومكاتب إدارية، ويقع أمام مجلس المدينة الجديد، ويطل على الحديقة المركزية.

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