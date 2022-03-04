عاجل- تعيين قيادات جديدة داخل قطاعات وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - وجاءت قرارات تعيين قيادات جديدة داخل قطاعات وزارة الصحة كالتالى: تولى الدكتور هانى مصطفى إبراهیم جميعة، طبيب بشرى بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، القيام بتيسير أعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، وذلك لمدة 6 أشهر. وندب الدكتور خالد جمال حسن الخطيب استشارى إدارة مركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وذلك لمدة عام. تكليف الدكتورة إلهام محمد محمود أخصائيين طب أسنان (مدير عام) بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وندب الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل مدير الصحية بالمنيا للعمل مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، وذلك لمدة عام. وتكليف الدكتور سامح فتى إبراهیم عشماوى، كبير أخصائيى الطب البشرى، مدير عام بأمانة المراكز الطبية المها للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك لمدة عام. وأمر القائم بعمل وزير الصحة بندب الدكتور شريف محمد حسنى استشارى بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل مديرا لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

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