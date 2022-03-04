قرارات تكليف وتجديد فى هيئة الرعاية الصحية بعدة محافظات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، القرار رقم (12) لسنة 2022، بتكليف الدكتور أحمد شفيق، مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.





يأتى ذلك فى إطار سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتقييم المستمر للقيادات وللوقوف على مدى إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، بما يحقق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والوصول لأعلى مستويات الرضاء لدى المواطنين بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتور أحمد شفيق، كان يشغل منصب وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ثم مديرا للرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وأخيرا عمل بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية برئاسة الهيئة قبل أن يشغل هذا المنصب.

وفى ذات السياق، وافق الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، على تجديد تكليف الدكتور قطب السيد، كمديرا عاما لمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية لمدة عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن حركة التكليفات تأتى فى إطار مساعى الهيئة للتميز المؤسسى بالدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميدانى الذى يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وأضاف، أنه يوضع فى الاعتبار الكفاءات الطبية التى تدعم سياسة الهيئة والدولة فى تطوير آليات العمل بالقطاع الصحى وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة فى تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم فى كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر بجودة عالمية وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء والرخاء للمواطنين.