موعد مباراة ليفربول القادمة ووست هام والقنوات الناقلة

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يلتقي ليفربول مع وست هام يونايتد، السبت المقبل في الساعة السابعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث ليفربول عن حصد الثلاث نقاط من مباراة وست هام يونايتد، ليحافظ على وصافة الدوري الإنجليزي، وعن الصدارة.

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المؤكد ان تبثها على بي إن سبورت اتش دي براميم 1، والتي لم تعلن عن معلقها بعد.

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول لقاء وست هام يونايتد وهو يحتل المركز الثاني في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح في تحقيقها 18 مباراة، فيما تعادل في 6 مباريات، وخسر في مبارتين، سجل من خلالها 70 هدف، فيما تلقت شباكة 20 هدف.

يدخل وست هام يونايتد لقاء ليفربول وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، من أصل 27 مباراة، نجح في تحقيقها 13 مباراة، فيما تعادل في 6 مباريات، وخسر في 8 مباريات، سجل من خلالها 46 هدف، فيما تلقت شباكة 34 هدف.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

مباراة إهدار الفرص بين ليفربول وتشيلسي

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.