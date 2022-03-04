/683061/ليلى-علوي-الموهبة-في-الفن-أهم-من-الدارسة

تحدث الفنانة ليلى علوي خلال برنامج «الدوم»، عن رأيها في نجاح الفنان أو الإعلامي، وهل يعود للدراسة أما الموهبة بشكل أكثر، وكان رأي الفنانة بأنها تعتقد أن النجاح الحقيقي يكمن في الموهبة.

دوت الخليج يرصد رأي ليلى علوي عن عوامل نجاح الفنان

وقالت ليلى علوي خلال البرنامج: «اعتقد أن الدراسة مهمة جدا، ولكن الموهبة اهم، فكل ما الموهبة كانت موجودة هتكون الإهم بالنسبالي، وبعد كدة الدراسة، ولكن الموهبة الأساس وان ازاي تقدر تستغل موهبتك دي وتنميها بالدراسة».

ليلى علوي في مسلسل منورة بأهلها

وتشارك الفنانة ليلى علوي الفنانة رانيا يوسف مسلسل «منورة بأهلها» الذي تدور أحداثه في 10 حلقات وفى عام 2008، هو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين.

معلومات عن ليلى علوي

هي من مواليد يوم 4 يناير عام 1962، ولدت من أب مصري وأم يونانية، وقد بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتزوجت ليلى من رجل الأعمال منصور الجمال “عم خديجة الجمال” في عام 2007، وانفصلت عنه في عام 2015، ولها ابن واحد بالتبني يُدعى «خالد».

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم .