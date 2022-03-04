/683065/قورة-ورئيس-إتحاد-الميني-فوتبول-يوقعان-اتفاق-نوايا-لدعم-شباب-الوفد

في لفتة طيبه مساء اليوم زار المهندس ياسر قورة مقر الإتحادين العربي والمصري للميني فوتبول بجاردن سيتي لتهنئة السيد أحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) بمناسبة تتويجة بجائزة أفضل رئيس إتحاد ميني فوتبول في أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي إطار ذلك توجة رئيس الإتحادين أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير لأخية المهندس ياسر قورة علي هذة اللفتة الجميلة.

وتطرق الحوار إلي عرض مقترح المهندس ياسر قورة لتوقيع بروتكول تعاون حال الفوز برئاسة حزب الوفد لإقامة بطولة ينظمها الإتحاد لشباب الوفد تحت رعاية الحزب .

وأضاف أحمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الإتحاد العربي سعادتة بلقاء أخية المهندس ياسر قورة مؤكدا عمق ومتانه العلاقه التي تجمعهم منذ سنوات طويله مجتمعين علي حب الوطن ودعم الوطن في الداخل والخارج.

محمد صلاح يكشف لـ إسعاد يونس عن مجال عمله بعد إعتزال كرة القدم

كشف الدول المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن مجال عمله بعد إعنزال اللعب لكرة القدم في وقت قادم.

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الإعلامية إسعاد يونس حلقة برنامجها مع الفرعون المصري محمد صلاح، بمقدمة ولا أروع مشيرة فيها أنها جاءت إليه ليست على مذيعة بل على مساندة أم لأبنها.

تصريحات محمد صلاح عن عمله بعد كرة القدم

قال: "مش عارف ايه هوياتي ايه بعد الكرة هل هتستمر في نفس الرياضة أو التغيير إلى رجل الأعمال".

وأضاف: "أولادي لما يكونوا في إنجلترا بيكونوا ملتزمين، ولما بينزلو القاهرة مع عائلتي متعرفيش تفرقي بينهم في التعامل".

واختتم: "في مصر مكه بتاكل كل حاجه ولكن في هنا "انجلترا" مرة واحده بس شيكولاته".

وعن التعامل مع عادات وتقاليد دول أوروبا

قال: "تقاليد وطبيعة الإنجليز بتعلم منهم علشان أعرف اتعامل معاهم ومستغربش من تقاليدهم وأفعالهم".

وأضاف: "في كل بلد كنت بسافر فيها كنت بحاول في أسرع وقت ان اتأقلم معاهم في عاداتهم وتقاليدهم".

واختتم: "التعامل مع الشباب الإنجليزي سهل لأنه من أفضل الشخصيات اللي اتعملت معاهم".