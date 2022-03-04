/683066/تامر-محسن-عن-دخوله-مجال-التمثيل-في-لعبة-نيوتن-بحب-أحط-نفسي-في-ورطة-الممثل

أجاب المخرج تامر محسن على سؤال مقدمي برنامج الدوم بشأن تجربته في عالم التمثيل من خلال مشهده ظهر به في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي لعام 2021،. هل يمكن أن يخوض التجربة مرة أخرى أم لا.

دوت الخليجيرصد تصريحات المخرج تامر محسن بشأن محاولته في التمثيل مرة أخرى

وقال تامر محسن خلال البرنامج، ردا على السؤال المطروح بشأن مشاركته في التمثيل مرة أخرى، قاىلا: «بحاول طول الوقت افهم الممثل ومشاعره وارتباكه، فالتجربة كانت اني احط نفسي في ورطة الممثل، وكنت جربت التجربة دي في الجامعة، وديما بحاول افتكرها عشان اكون حاط نفسي مكان الممثل».

نبذة عن المخرج تامر محسن

تامر محسن هو مخرج ومؤلف مصري. آخر أعماله كتابةً و إخراجًا هو (لعبة نيوتن) عام 2021 من بطولة مني زكي و محمد ممدوح و محمد فراج و أيضًا من أولي إنتاجات سعدي - جوهر تلفيزيونيًا، واستطاع من خلاله تحقيق نجاحات باهرة.

أعمال المخرج تامر محسن

تخرج المخرج تامر محسن من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة في عام 1995، ثم تخرج من المعهد العالي للسينما في عام 2002، وإختار العمل بالأفلام الوثائقية منذ تخرجه كمخرج وكاتب سيناريو ومنتج، كما عمل في إخراج الإعلانات التجارية، كما إتجه لإخراج المسلسلات التلفزيونية، وكان أول مسلسل يخرجه هو "بدون ذكر أسماء"، وتلاه بـ"تحت السيطرة"، كما اخرج للسينما فيلم "قط وفار.

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.