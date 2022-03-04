/683073/أحمد-مرتضى-حاولت-عدة-مرات-ترتيب-جلسة-صلح-مع-الأهلي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رغبته في الصلح مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق، أنه لم يتلق تهنئة من الأهلي بعد فوزه بانتخابات القلعة البيضاء.

تصريحات أحمد مرتضى منصور

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ten": "قمت بالدعوة أكثر من مرة بحديث مباشر لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "طالبتهم بأن يتحدثوا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي وأنا على استعداد لمقابلته، ونقرب الأمور مرة أخرى، ويجب العلاقة أن تكون جيدة بين الناديين".

واختتم: "أتمنى أن يكون تكون المباراة الإفتتاحية لستاد العاصمة الإدارية الجديد، بين الأهلي والزمالك، وسط حضور جماهيري كامل، لحل وضم الجمهورين".

مرتضى منصور يكشف سبب غياب خماسي الزمالك عن جلسة التجديد

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف التجديدات للاعبين، حيث كان من المفترض أن تتم جلسة اليوم للتجديد للاعبين.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية: " طارق حامد تحدث معي وقال هاجي بالليل وهوقع العقد، عشان في أنا في البرنامج التأهيلي".

وعن محمد أبو جبل أكد أنه قال له مستني أخويا يجي من أسيوط، عشان نقعد ونجدد.

وأكد أن حازم إمام جيه النادي هو ووالده وسيكون هناك جلسة اخرى للتجديد معه.

وأردف: "عمر السعيد معندوش مشكلة وعايز يجدد وقال هيجي بليل، ورزاق سيسية مستنيين نشوف حد بيتكلم فرنساوي عشان يترجمله العقد عشان محدش فاهمه

وأختتم قائلاً: " أشرف بن شرقي تحدث معي وقال لي هتصل بـ أخويا ونتفق وهاجي أجدد".

محمد أبو جبل وموقفه من مباراة الزمالك الأخيرة

وقال مصدر من داخل الزمالك: "أبو جبل جيه في المباراة الأخيرة امام فيوتشر، بالدوري وترجي الجهاز الفني بقيادة أسامه نبيه، للمشاركة في اللقاء".

وأضاف: "أبو جبل جيه يتحايل على الزمالك علشان يلعب في ماتش فيوتشر بالدوري، حتى لا يغيب عن صفوف المنتخب الوطني الأول".

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة نظيره السنغالي، في الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري، بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.